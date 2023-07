Tmw - Zerbin per ora resta: verrà valutato in ritiro da Garcia

Alessio Zerbin resta al Napoli, almeno per ora. L’esterno azzurro, che ha grandi qualità, verrà valutato in ritiro a Dimaro

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Zerbin resta al Napoli, almeno per ora. L’esterno azzurro, che ha grandi qualità, verrà valutato in ritiro a Dimaro dal nuovo tecnico Rudi Garcia, che osserverà da vicino l'ex esterno del Frosinone e in seguito deciderà che fare, ma senza fretta. Il Napoli crede nel ragazzo e per questo motivo al momento ha congelato ogni discorso su una possibile uscita e molto dipenderà dagli sviluppi dei prossimi giorni.

Le offerte non mancano. Zerbin piace a molte squadre in Serie A, che hanno già chiesto informazioni alla società di De Laurentiis per capire condizioni economiche e formula dell’eventuale affare. Insomma Zerbin è pronto a ripartire con il Napoli in attesa di una decisione definitiva che verrà presa più avanti. Lo scrive Tuttomercatoweb.