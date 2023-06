Tmw - Zidane ha rifiutato l'Al-Hilal. Il presidente è a Parigi per il nuovo tecnico

L'Arabia Saudita e i suoi milioni tentano anche i migliori allenatori europei.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo i grandi giocatori. L'Arabia Saudita e i suoi milioni tentano anche i migliori allenatori europei; tra i club in cerca di una guida esperta e di livello c'è anche l'Al-Hilal, che starebbe stringendo i tempi per preparare al meglio la prossima stagione.

Il presidente, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, è a Parigi per parlare con i candidati: tra questi ci sarebbe Julen Lopetegui, attualmente legato al Wolverhampton, mentre Zinedine Zidane ha rifiutato un'offerta di 50 milioni a stagione. Non trovano conferme, invece, le voci su Massimiliano Allegri.