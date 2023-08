Tmw - Zielinski-Al Ahli, si può chiudere a 30mln più bonus. Poi assalto a Veiga: i dettagli

Il Napoli è pronto a cedere Piotr Zielinski all'Al Ahli, in Arabia Saudita.

Il Napoli è pronto a cedere Piotr Zielinski all'Al Ahli, in Arabia Saudita. La società di Aurelio De Laurentiis potrebbe presto rompere gli indugi e chiudere a stretto giro di posta per la cessione del polacco ad una cifra importante vista anche la scadenza nel 2024 del contratto: 30 milioni di euro più bonus, più o meno gli stessi soldi che serviranno per prendere il suo sostituto.

Come vi abbiamo raccontato questa mattina, infatti, il Napoli ha individuato in Gabri Veiga l'erede del polacco e una volta formalizzata la cessione darà l'assalto definitivo col Celta Vigo: la prima proposta da 30 milioni, a fronte di una clausola da 40, è stata rispedita al mittente. Ma se il Napoli arriverà a 32 milioni di parte fissa più bonus per arrivare a 36 complessivi, ecco che la fumata bianca può arrivare. A riferirlo è Tuttomercatoweb.