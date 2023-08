Tmw - Zielinski, al Napoli oltre 30mln. Subito Veiga e poi un altro centrocampista: le ultime

Il Napoli in queste ore è in attesa che venga definito il trasferimento di Piotr Zielinski all'Al Ahli.

Il Napoli in queste ore è in attesa che venga definito il trasferimento di Piotr Zielinski all'Al Ahli. Il centrocampista polacco dopo l'accordo raggiunto tra le due società sulla base di un'offerta superiore ai 30 milioni di euro è ora al lavoro per definire gli ultimi dettagli contrattuali per poi diventare un nuovo calciatore del club di Saudi Pro League. Definita questa uscita - riferiscono i colleghi di Tuttomercatoweb.com - a quel punto la società del presidente De Laurentiis darà l'assalto decisivo a Gabri Veiga del Celta Vigo alzando l'offerta a 35 milioni di euro più bonus. Anche col giocatore sono da sistemare gli ultimi dettagli, ma le parti hanno già raggiunto una intesa di massima per un contratto intorno ai due milioni di euro netti a stagione.

Il Napoli però non si fermerà a Gabri Veiga perché l'intenzione della società è quella di acquistare anche un altro centrocampista. Detto che Koopmeiners è il grande obiettivo ma oggi l'Atalanta non scende sotto una valutazione di 60 milioni di euro, occhio sempre al profilo di Lo Celso: per ora il Tottenham non apre a una formula diversa dalla cessione a titolo definitivo, però il Napoli confida ancora in un prestito forte anche della volontà del ragazzo di trasferirsi nel club campione d'Italia.