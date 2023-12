Tmw - Zielinski, gli agenti sono già d'accordo con l'Inter: accordo raggiunto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter forte su Zielinski come rivelato da Tuttomercatoweb: "Se al momento, complice l’inserimento della Juve, i discorsi per Tiago Djalò non fanno registrare particolari novità, la dirigenza ripone grande fiducia nel fascicolo legato a Piotr Zielinski.

Ufficialmente, Marotta, Ausilio e Baccin non hanno parlato col centrocampista polacco, che non sta trovando l’accordo col Napoli per il rinnovo. Di fatto, dal suo entourage è già arrivato un sì di massima al contratto 3+1 che lo dovrebbe portare a Milano. Dall’1 gennaio, i discorsi potranno rispettare le formalità".