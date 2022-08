Tmw - Zielinski rifiuta triennale del West Ham: offerta al Napoli era di 40mln

Piotr Zielinski si allontana dal West Ham. Il centrocampista polacco ha detto no a un triennale da 3.5 milioni di euro più bonus

Piotr Zielinski si allontana dal West Ham. Il centrocampista polacco ha detto no a un triennale da 3.5 milioni di euro più bonus degli hammers perché non particolarmente interessato al trasferimento nel club londinese. Il West Ham aveva presentato una importante offerta al Napoli, da 30 milioni di euro di parte fissa più 10 di bonus facilmente raggiungibili e ulteriori 5 milioni di euro legati alla qualificazione in Champions League: l'accordo coi partenopei era a un passo, ma il giocatore polacco ha detto no. E a meno di ripensamenti o rilanci clamorosi la trattativa s'è arenata.