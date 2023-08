Tmw - Zielinski, si avvicina rinnovo: con la firma escluso l'arrivo di un centrocampista

Sempre più vicino in casa Napoli il rinnovo del contratto del centrocampista polacco Piotr Zielinski

Sempre più vicino in casa Napoli il rinnovo del contratto del centrocampista polacco Piotr Zielinski. Al calciatore è stato proposto un rinnovo triennale da meno di tre milioni di euro netti a stagione e il giocatore è propenso ad accettare, spinto anche dalla famiglia che vuole restare in città. Per lui si allontana quindi l'ipotesi Lazio, nonostante il pressing del suo ex allenatore Maurizio Sarri.

Col rinnovo di Zielinski è da escludere una trattativa con l'Atalanta per Koopmeiners, centrocampista olandese valutato dalla famiglia Percassi 50 milioni di euro. Arriverà comunque un centrocampista, ma sarà una occasione di mercato come fu un anno fa Ndombele: Lo Celso e Castrovilli i nomi più caldi. Lo scrive Tuttomercatoweb.