Tmw Radio - Avanti tutta per Gabri Veiga, ma spunta un vecchio obiettivo

Intervenuto su Tmw Radio Niccolò Ceccarini aggiorna la situazione di mercato in casa Napoli: "Dopo l’arrivo di Natan, che ha permesso di sistemare la difesa, il Napoli ora è alla ricerca di un centrocampista di qualità. Il club azzurro vorrebbe alzare ulteriormente il livello e per questo sta pensando in grande. Il sogno resta Koopmeiners ma la richiesta dell’Atalanta è altissima e quindi la strada è tutta in salita. Ed è proprio per questo che sta avanzando la candidatura di Gabri Veiga del Celta Vigo.

Il club azzurro aveva pensato di offrire 30 milioni, che però non sono sufficienti per far vacillare la società spagnola. Il Celta vorrebbe il pagamento della clausola rescissoria fissata a 40. La trattativa va avanti e il Napoli cercherà di rilanciare per avvicinarsi ad un accordo. Attenzione anche a Lo Celso, soprattutto se il Tottenham dovesse aprire al prestito".