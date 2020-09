Tmw Radio - Luperto, duello Crotone-Genoa per il prestito. Ounas verso il Cagliari

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw Radio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulla situazione in casa Napoli: "Luperto andrà in prestito, una lotta tra Crotone e Genoa. Per quanto riguarda le altre situazioni, Maksimovic a meno che non rientri nell'operazione Vecino, credo possa anche restare. Vecino potrebbe essere un'operazione da ultimi giorni di mercato. Ounas, c'è una trattativa avviata con il Cagliari. Llorente ha questa offerta di contratto biennale con lo Spezia, quindi dipende da lui".