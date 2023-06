Tmw Radio - Tare può essere il nuovo ds: potrebbe portare Milinkovic a Napoli

A Maracanà il direttore Marco Piccari ha parlato dei temi di giornata e in particolare del possibile valzer delle panchine in Serie A

TuttoNapoli.net

A Maracanà il direttore Marco Piccari ha parlato dei temi di giornata e in particolare del possibile valzer delle panchine in Serie A: "Napoli, ok Italiano ma lo Scudetto sul petto peserà per tutti. Thiago Motta mi sembra più adatto a squadre con una storia diversa. Al Napoli serve uno che sappia far giocare ma soprattutto battagliare. Ci vedrei bene Luis Enrique. Spalletti? E' emerso poco di questa vicenda ma va sottolineata la forza che ha avuto in queste stagioni. Se dovessi fare un podio di questa stagione metterei lui poi Sarri e Palladino, tenendo conto solo della Serie A. Juve, forse è il momento giusto per prendere un allenatore diverso e giocare in un modo diverso, più liberi da pensieri e obblighi.

Credo che la storia con Allegri sia finita, ed è finita anche dentro lo spogliatoio. Io punterei su Tudor. Conosce l'ambiente e ha il carattere giusto per la Juve. Serve una scossa. Allegri è l'ultimo uomo rimasto di Allegri, magari Elkann vuole eliminare ogni traccia del passato e ripartire. Conte è bravissimo a ricostruire, ma non so se sia adatto a una situazione del genere. A Napoli invece dico che potrebbe arrivare Tare e sono sicuro che come biglietto da visita si porterebbe Milinkovic, magari con uno scambio con Zielinski che piace a Sarri".