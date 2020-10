Tmw Radio - Younes, verso Francoforte. Cagliari sempre in pressing su Ounas

Il Napoli cerca sempre di smaltire il reparto avanzato. Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw Radio, ha dato tramite Twitter gli aggiornamenti sulle uscite in casa Napoli: "Per Ounas continua il pressing del Cagliari, per Llorente offerta dell’Elche, Younes verso l’Eintracht Francoforte".

