I tre difensori monitorati dal Napoli in caso di addio di Manolas

Nel caso in cui si riuscirà a trovare un accordo con l'Olympiacos per Manolas, allora si punterà su uno tra lo svincolato Shkodran Mustafi, tedesco di 29 anni reduce da una stagione allo Schalke; Daniele Rugani, 27 anni, in uscita dalla Juve; e il venticinquenne brasiliano del Galatasaray, Marcao, la novità di giornata. Lo scrive il Corriere dello Sport.