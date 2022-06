Tuttosport - 40mln o addio a zero: ADL fa muro con la Juve su Koulibaly

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport fa il punto sul futuro della difesa della Juventus e sul dopo Giorgio Chiellini.

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport fa il punto sul futuro della difesa della Juventus e sul dopo Giorgio Chiellini. Il sogno è Kalidou Koulibaly, 30enne senegalese che ha il contratto in scadenza nel 2023 e con un rinnovo in salita. Potrebbe restare al Napoli e andare via a zero ma non è da escludere che il divorzio possa essere immediato. C'è anche il Barcellona, De Laurentiis lo valuta 40 milioni, cifra che chiede anche l'Arsenal per Gabriel Magalhaes: coi Gunners potrebbe essere inserito nella trattativa Arthur. Per il giornale torinese, resistono le ipotesi Igor e Nikola Milenkovic della Fiorentina oltre che Josko Gvardiol del RB Lipsia.