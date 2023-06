Tuttosport - A Garcia manca un esterno per l'attacco: può arrivare dal Sassuolo

Focus tattico su Tuttosport del gioco di Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli

Focus tattico su Tuttosport del gioco di Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli: "Nel ruolo di esterni “alti” predilige calciatori che abbiano corsa e propensione al gol, come lo erano Gervinho e Salah. E gliene servono 4, chiede il sacrificio continuo anche in ripiegamento, per poi sostituirli a 15-20’ dal termine. Nel Napoli troverà Politano e Lozano sull’out destro e Kvaratskhelia sul fronte opposto: l’arrivo del francese Lauriente del Sassuolo, da tempo nel mirino, completerebbe il quadrilatero".