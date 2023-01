Tuttosport - Accordo verbale con l'agente di Ounahi: c'è già prima offerta ufficiale

Il mercato del Napoli sta per entrare nel vivo. Il sogno per l'immediato si chiama Azzedine Ounahi

Il mercato del Napoli sta per entrare nel vivo. Il sogno per l'immediato si chiama Azzedine Ounahi, talento marocchino esploso al Mondiale. Secondo quanto raccolto dal quotidiano Tuttosport, l'Angers non si accontenta dei 15 milioni già offerti dal Napoli perché ne vuole almeno una ventina. Il suo agente, però, ha più di un accordo col club azzurro. Sul calciatore ci sono anche Leicester, Marsiglia e Almeria.