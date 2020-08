Tuttosport - Addio Koulibaly a settembre: il City deve prima vendere Stones

Mercato bloccato, quello del Napoli. Lo ha confermato anche De Laurentiis. Bisognerà aspettare settembre per le cessioni. Come quella di Kalidou Koulibaly. Il quotidiano Tuttosport fa sapere che il Manchester City, la squadra più interessata al difensore senegalese, deve attendere la cessione di Stones per raccogliere i 70 milioni che serviranno per convincere il Napoli a cedere il difensore senegalese.