Tuttosport - ADL aspetta la mossa di Spalletti: non è impossibile che altri club siano interessati

Aurelio De Laurentiis ha comunicato alla gente che ha fatto valere l’opzione a favore del club per avere le prestazioni del coach anche nella prossima stagione. "Al presidente dico che lo deve dire a me e non a voi giornalisti, che io resto. Lo deve dire a me" sono le parole di Spalletti nel post-partita, sottolineate quest'oggi dal quotidiano Tuttosport: "Con il ghigno di chi è molto infastidito di fronte all’idea che il presidente per la seconda volta (la prima ci fu durante la consegna del premio Bearzot proprio al suo allenatore) abbia parlato del suo futuro, senza averlo contattato per programmare la prossima stagione.

Discussioni di natura tecnica, piuttosto che economica (2,8 milioni netti, cioè le cifre che percepisce oggi, fino al giugno 2024), per sapere su quali calciatori attualmente in rosa potrebbe puntare anche nella prossima stagione. Ma il patron è fatto così, aspetta fino all’ultimo istante, prima di prendere una decisione, anche perchè preferisce restare alla finestra così da capire se ci sarà una prima mossa da parte del suo allenatore. Dopo lo scudetto vinto a Napoli, non è impossibile che qualche altro club possa chiedere informazioni sulla sua disponibilità a trasferirsi".