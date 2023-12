Tuttosport - ADL, attenzione al Torino: può anticipare il Napoli per Palladino o Tudor

"Palladino spunta in orbita Toro". Tuttosport, in edicola oggi, scrive così di Raffaele Palladino, accostato alla panchina del Torino.

"Palladino spunta in orbita Toro". Tuttosport, in edicola oggi, scrive così di Raffaele Palladino, accostato alla panchina del Torino. Secondo quanto riferito dal quotidiano, i troppi alti e bassi non starebbero aiutando Ivan Juric: il patron Urbano Cairo non è soddisfatto e sarebbe pronto a tornare su un vecchio pallino. Il numero uno granata avrebbe infatti voluto Palladino già nel 2022, in quel caso per la panchina della Primavera.

Ci sono Atalanta e Napoli. Sempre secondo il quotidiano torinese, la società granata dovrebbe però fronteggiare una folta concorrenza per l'allenatore campano, attualmente in scadenza con il Monza: tante voci sugli azzurri, che a fine stagione saluteranno Walter Mazzarri. Ma, in caso di separazione da Gian Piero Gasperini, anche l'Atalanta starebbe pensando a Palladino. Come alternative ci sono i nomi di Gattuso, ora però al'Olympique Marsiglia, ed il sogno Igor Tudor.