Tuttosport - ADL chiede 20mln per cedere subito Insigne: possibile incontro col presidente del Toronto

Il campionato in America comincia a marzo ma Lorenzo Insigne ha deciso di restare a Napoli fino a giugno. Il Toronto vorrebbe anticipare il suo arrivo prima della scadenza del contratto. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il Napoli valuta almeno 20 milioni il cartellino del suo capitano, non è escluso che il presidente Manning decida di incontrare De Laurentiis per trovare un accordo sul prezzo.