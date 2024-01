Tuttosport - ADL ha già chiamato Petrachi: l'ex ds della Roma ha accettato

TuttoNapoli.net

"Napoli, mossa ADL: ha capito che ha bisogno di un ds, chiamato Petrachi" scrive oggi Tuttosport. Il mercato di gennaio è appena cominciato, il Napoli sta facendo fatica a chiudere alcune operazioni "perché manca quella figura di spessore che sia in grado di strappare il sì a chi è titubante" e allora anche per questo motivo il presidente De Laurentiis sta prendendo in considerazione l'ipotesi dell'arrivo di un nuovo direttore sportivo. Il nome giusto sarebbe quello di Gianluca Petrachi, ex Roma e Torino, che avrebbe anche dato la piena disponibilità ad ADL.