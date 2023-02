Tuttosport - ADL ha già deciso: a fine anno riscatterà Simeone

Giovanni Simeone verrà riscattato dal Napoli. Lo annuncia il quotidiano Tuttosport oggi in edicola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone verrà riscattato dal Napoli. Lo annuncia il quotidiano Tuttosport oggi in edicola: "Il Cholito ha dimostrato quanto il Napoli abbia fiuto nella scelta dei calciatori da prendere ed a fine stagione certamente De Laurentiis riscatterà l’argentino dal Verona per 18 milioni. Il motivo è anch’esso nei numeri. Sono 17 le partite alle quali ha fatto parte in tutte le competizioni, con 8 gol messi a segno".