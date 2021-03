Tuttosport - ADL lavora al progetto del futuro: due big hanno la valigia pronta

In attesa di concludere questa stagione, puntando sulla conquista della qualificazione in Champions League, il Napoli lavora al futuro. De Laurentiis ha già in mente il suo progetto che prevederà l'arrivo di diversi giovani di qualità con un paio di cessioni eccellenti. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che i due indiziati potrebbero essere Koulibaly e Fabian Ruiz: "Per i due sembra difficile immaginare un futuro ancora a Napoli" si legge. Non mancheranno le offerte dalle big europee.