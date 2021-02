Tuttosport - ADL, niente Benitez in panchina: lo spagnolo solo come direttore tecnico

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina del Napoli e spiega che nelle idee di Aurelio De Laurentiis, sia in caso di clamoroso ribaltone (al quale al momento non pensa), sia per il futuro, non c'è Rafa Benitez. Lo vorrebbe, sì, ma come direttore tecnico con supervisione sul mercato. Per il presente l'unica ipotesi sarebbe quella di Walter Mazzarri anche se i dubbi, in questo caso, sono di natura tattica.