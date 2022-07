Tuttosport - ADL non vuole perdere Koulibaly a zero: tratterà con la Juve subito?

La Juventus, spiega Tuttosport oggi in edicola, resta sull'obiettivo Kalidou Koulibaly del Napoli. Da capire quel che dirà Aurelio De Laurentiis

La Juventus, spiega Tuttosport oggi in edicola, resta sull'obiettivo Kalidou Koulibaly del Napoli. Da capire quel che dirà Aurelio De Laurentiis davanti a un'offerta ufficiale proprio della rivale bianconera. KK è il suo giocatore più rappresentativo e cederlo alla Juve non sarebbe certo facile però la Vecchia Signora potrebbe prenderlo tra dodici mesi gratis e per scongiurare questa eventualità, non è da escludere che il numero uno azzurro possa sedersi e riflettere sulla proposta.