Tuttosport - ADL vuole opporsi al passaggio di Giuntoli alla Juve

Dallo Scudetto alla tempesta, il Napoli rischia di perdere allenatore e direttore sportivo in un colpo solo

Dallo Scudetto alla tempesta, il Napoli rischia di perdere allenatore e direttore sportivo in un colpo solo. Oltre le parole dal sapore d'addio di Spalletti ieri, Aurelio De Laurentiis deve far fronte anche alle voci che ruotano attorno ad un suo dirigente. Cristiano Giuntoli sembrerebbe sempre più vicino alla guida della Juventus dopo otto anni in terra partenopea, ma nulla è scontato con ADL.

Con il contratto in scadenza tra un anno il direttore sportivo potrebbe essere trattenuto con la forza dal suo presidente, ma Giuntoli non vuole rovinare la serenità dell'ambiente. Stando agli ultimi aggiornamenti di Tuttosport, i rapporti tra i piani alti dei bianconeri e degli azzurri sono stati ripristinati, sebbene zona Torino regni sovrano un malessere generale.