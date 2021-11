Tuttosport, ag. Insigne: "Falsa l'offerta da 5 mln, gli hanno offerto poco più della metà"

Ancora Lorenzo Insigne e i chiarimenti del suo agente Vincenzo Pisacane. L'edizione odierna di Tuttosport riporta infatti un virgolettato dell'agente del capitano del Napoli sulla questione rinnovo: "Certe “decisioni” che riguardano il rinnovo di un contratto come quello di Insigne, vengono prese soprattutto sul quantum che un club sia disposto a offrire a un suo atleta che ha l'accordo prossimo alla scadenza.

Già, ma di quali somme si parla? Quelle che stanno girando, cioè 5 milioni netti a stagione per un quadriennale, sono state seccamente smentite da Vincenzo Pisacane: "Non è vero che a Lorenzo sia stato offerto un contratto da 5 milioni a stagione - ha ribadito il procuratore -. Gliene hanno proposto uno che vale poco più della metà di quella cifra, a stagione e per i prossimi 4 anni. E mi dispiace che certe considerazioni finiscano col mettere il capitano del Napoli contro la tifoseria".