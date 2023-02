Tuttosport - Anche il Milan pensa a Højlund: l'Atalanta sparerà altissimo in estate, la cifra

Rasmus Højlund è nel mirino del Napoli ma come scrive il quotidiano Tuttosport piace anche al Milan

Rasmus Højlund è nel mirino del Napoli ma come scrive il quotidiano Tuttosport piace anche al Milan: "I dirigenti rossoneri avevano seguito il danese nei mesi scorsi, anche prima che arrivasse a Bergamo. Hojlund era fra le opzioni in lista, ma è evidente che l'Atalanta a giugno potrebbe chiedere più di 50 milioni per cederlo, senza contare la possibile asta che potrebbe scatenarsi intorno al biondo di Copenaghen".