Tuttosport - Anche il Napoli stima Belotti, ma sul Gallo spunta la Premier League

Non solo Roma, Fiorentina e Napoli. Per Andrea Belotti sirene anche dalla Premier League. Come si legge sulle pagine di Tuttosport anche l'Arsenal ha messo nel mirino il Gallo, con all'Europeo, quando chiamato in casa, sta dimostrando di essere un attaccante di livello internazionale. Cairo, nonostante la punta abbia un solo anno di contratto, ha fissato il prezzo per la punta: 34 milioni di euro.