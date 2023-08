TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’acquisto di Natan (pagato 10 milioni più bonus) non sarà l’unico per il Napoli, che corteggia Koopmeiners (l’Atalanta fa muro e chiede 60 milioni) e valuta Lo Celso (Tottenham) per il centrocampo, dove va sciolto il nodo Zielinski. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport.