Tuttosport - Atletico in pressing per Milik: c'è ottimismo, ma siamo ancora al gioco delle parti

Arkadiusz Milik è un separato in casa per il Napoli e proverà a trovare una sistemazione nel corso della prossima finestra di mercato. La pista più calda è l'Atletico Madrid, come sostiene anche Tuttosport: "Non si vedono margini di rinnovo e l’Atletico Madrid (fresco di rescissione con Diego Costa) è in pressing sul club partenopeo. Per ora siamo ancora al “gioco delle parti” ma l’occasione di non perdere l’attaccante a parametro zero è ghiotta anche per il Napoli e a Madrid, sponda biancorossa, continuano a manifestare fiducia".