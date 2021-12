Tuttosport - Auto, villa e circa 8 mln bonus inclusi: l'offerta del Toronto a Insigne

E' stata fatta un po' di confusione in merito all'offerta avanzata dal Toronto FC a Lorenzo Insigne. E Tuttosport, oggi in edicola, prova a fare chiarezza: "La proposta si aggira tra gli 11 e i 11.5 milioni di euro lordi per 5 anni. Al netto della tassazione sono tra i 5.5 e i 6 milioni di euro netti a stagione. Una cifra fissa che va a sommarsi a bonus variabili che si attestano tra i 2 e i 2.5 milioni di euro netti per il calciatore a seconda dei traguardi raggiunti. Sul tavolo ci sarebbero anche auto e villa".