Tuttosport - Bayern, in settimana arrivano i soldi per Kim: svelata cifra definitiva

Ci siamo per il primo addio eccellente in casa Napoli dopo la vittoria dello scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo per il primo addio eccellente in casa Napoli dopo la vittoria dello scudetto. Come scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, in questa settimana il Bayern Monaco verserà nelle casse del Napoli i soldi della clausola, per un valore prossimo ai 60 milioni di euro