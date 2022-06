Tuttosport - Bremer, c'è il Napoli se cede Koulibaly: Inter e Milan non rilanciano

Il Torino ha intenzione di alimentare un'asta intorno a Gleison Bremer, classe '97 in cerca di una società iscritta alla prossima Champions

Il Torino ha intenzione di alimentare un'asta intorno a Gleison Bremer, classe '97 in cerca di una società (meglio se italiana) iscritta alla prossima Champions e con ambizioni di vertice in campionato. Ovviamente si parte dall'Inter che "ronza almeno da 6 mesi, con un pressing in crescendo. E nel mondo del mercato non si nasconde più l’esistenza di un sostanziale preaccordo tra il club nerazzurro e il brasiliano. Ma anche il Milan è tornato alla carica: il Diavolo compare e scompare attorno a Bremer. Poi resta aperta l’ipotesi Napoli: ma dipenderà dai destini di Koulibaly . Una sua cessione a cifra record porterebbe i vertici azzurri a lubrificare di nuovo i canali per Bremer. Sullo sfondo la Juventus, silente, a fronte della permanenza di De Ligt". Cairo chiede una cifra sopra i 30mln di euro, ma ad oggi non sono giunte proposte a questa altezza.