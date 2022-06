Tuttosport - C'è anche il Napoli su Djuric: il bomber di scorta può arrivare a zero

L'attaccante bosniaco, attualmente in scadenza di contratto, piace a Fiorentina, Napoli, Bologna e Torino e per sostituirlo i campani pensano a Pavoletti

© foto di TuttoSalernitana.com

La Salernitana vuole tutelarsi in vista della possibile partenza di Milan Djuric nel reparto offensivo. L'attaccante bosniaco, attualmente in scadenza di contratto, piace a Fiorentina, Napoli, Bologna e Torino e per sostituirlo i campani pensano a Leonardo Pavoletti, in uscita dal Cagliari nonostante l'accordo fino al 2024. A riportarlo è il quotidiano Tuttosport.