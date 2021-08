Tuttosport - Camara piace, ma Olympiacos vuole Manolas più 10mln

Uno dei giocatori cercati dal Napoli per il centrocampo è Medy Camara dell'Olympiacos. La redazione di Tuttosport fa sapere che il club greco accetterebbe scambio con Manolas solo se De Laurentiis staccasse assegno da 10 milioni come conguaglio. Per questo la pista che porta al centrocampista è ormai tramontata.