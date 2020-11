Tuttosport - Conte ha chiesto Milik all'Inter: l'ostacolo è la richiesta di ADL

Uno dei principali obiettivi per l'Inter durante il mercato di gennaio, è quello di trovare un attaccante in grado di far rifiatare Romelu Lukaku. Come si legge sulle pagine di Tuttosport da alcune settimane Arkadiusz Milik ha scalato le gerarchie degli obiettivi offensivi nerazzurri. In estate il polacco aveva molte richieste in Italia (Juve, Roma e Fiorentina), adesso c’è l’interesse dell’Inter e quello di diversi club stranieri, in particolare inglesi come l’Everton e il Tottenham. Il Napoli in estate aveva trovato una sorta d’intesa con la Roma per 25 milioni totali; adesso De Laurentiis potrebbe scendere a 20, comunque una valutazione alta per un giocatore fuori rosa e con il contratto in scadenza nel 2021.