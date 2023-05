Tuttosport - Conte, maxi-stipendio al Tottenham ma può ridursi ingaggio per due motivi

In testa alla lista di De Laurentiis per il dopo-Spalletti, come scrive Tuttosport, c’è sempre Antonio Conte che ha già dato l’addio al Tottenham

TuttoNapoli.net

In testa alla lista di De Laurentiis per il dopo-Spalletti, come scrive Tuttosport, c’è sempre Antonio Conte che ha già dato l’addio al Tottenham, dove guadagnava 12 milioni di sterline all’anno (quasi 14 milioni di euro) più 1,5 di bonus. Sono cifre inarrivabili per il club azzurro, anche se non è da escludere che Conte accetti una proposta nettamente inferiore, al solo scopo di allenare la squadra campione d’Italia e con l’obiettivo di andare fino in fondo anche in Champions.