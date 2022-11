Tuttosport - Demme può partire a gennaio: due le possibili destinazioni

"Il centrocampista tedesco, complice anche l'exploit di Lobotka, non ha più trovato spazio in squadra".

© foto di www.imagephotoagency.it

Possibile addio a gennaio per Diego Demme. Sul futuro del centrocampista scrive così l'edizione odierna di Tuttosport: "C'è la possibilità che Diego Demme possa lasciare il Napoli nella prossima finestra di calciomercato. Il centrocampista tedesco, complice anche l'exploit di Lobotka, non ha più trovato spazio in squadra.

Sono due le possibili destinazioni di Demme a gennaio. La prima porta al Valencia dove riavrebbe quel Gattuso che lo volle a tutti i costi proprio a Napoli. L'altra strada invece è la Bundesliga".