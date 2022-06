Tuttosport - Difficoltà per Nandez al Napoli: due i motivi alla base

Secondo quanto riportato stamattina da Tuttosport, in casa Napoli va registrata la difficoltà di arrivare a Nahitan Nandez

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato stamattina da Tuttosport, in casa Napoli va registrata la difficoltà di arrivare a Nahitan Nandez perché il Cagliari accetta di cedere l’uruguaiano solo in prestito con obbligo (e non diritto) di riscatto a 10 milioni. Il Napoli deve prima cedere Demme (Valencia e all’Eintracht).