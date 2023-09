Tuttosport - Dionisi convince al Sassuolo: anche il Napoli lo segue per l’anno prossimo

Il Sassuolo si gode Alessio Dionisi, tecnico arrivato alla terza stagione alla guida dei neroverdi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo si gode Alessio Dionisi, tecnico arrivato alla terza stagione alla guida dei neroverdi. Il tecnico ex Empoli si sta imponendo come ammazza grandi, come dimostrano le recenti vittorie in fila contro Juventus e Inter.

E proprio la vocazione ai successi sui palcoscenici più prestigiosi potrebbe portarlo il prossimo anno a tentare il salto di qualità in una big. Secondo Tuttosport infatti il suo nome è sui taccuini soprattutto delle dirigenze di Roma e Napoli: nei giallorossi José Mourinho è in scadenza e non esistono certezze in merito al suo futuro. Mentre il Napoli in estate potrebbe pensare a lui nel caso in cui Rudi Garcia dovesse steccare alla sua prima stagione in azzurro.