Tuttosport - Dybala, c'è il Napoli ma lui aspetta ancora l'Inter. Ma non all'infinito

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala è ancora libero e l'Inter non può prenderlo avendo Lukaku, Lautaro, Dzeko, Correa, Sanchez e Pinamonti. L'ultimo andrà via, Sanchez percepisce 7mln e servirà una buonuscita importante, ma la riflessione è che Dzeko nel 2023 avrà 37 anni e Lukaku è in prestito. A scriverlo è il quotidiano Tuttosport sottolineando che l'Inter tornerà dopo le cessioni, ma Dybala sarà ancora lì? La Roma è tornata sotto, ma non può offrire la Champions e deve prima cedere Zaniolo. Il Napoli perso Koulibaly insegue anche il grande colpo mediatico, ma l'argentino aspetta ancora l'Inter, anche se non potrà rimanere fermo all'infinito col campionato che inizia fra un mese.