Tuttosport - Dzeko convince più di Milik, ma il polacco continua ad aspettare la Juve

In realtà la Juve ha per il momento accantonato l'idea Arek Milik e sta pensando ad altri attaccanti. Dzeko, ad esempio, convince di più, così come Jimenez, il sogno, che però costa 70 milioni. Torna di moda anche il nome di Kean, sarebbe un ritorno. Insomma, tutti tranne Arek. Che, però, continua ad aspettare la Juve e al momento rifiuta altre proposte, come quella della Roma. Lo scrive Tuttosport.