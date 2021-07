Tuttosport - Emerson sfuma? Il Chelsea gli sta proponendo rinnovo di contratto

Emerson Palmieri è, da tempo, il primo obiettivo del Napoli per la corsia mancina, ma la trattativa non è semplice e non è detto vada in porto. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il Chelsea, inoltre, starebbe pensando di rinnovargli l'attuale contratto, in scadenza nel giugno del 2022.