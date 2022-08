Tuttosport - Fabian e Navas in discesa: al PSG strada privilegiata per Osimhen

I discorsi tra Napoli e PSG non riguardano soltanto Fabian Ruiz e Keylor Navas, ma anche Victor Osimhen. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport

I discorsi tra Napoli e PSG non riguardano soltanto Fabian Ruiz e Keylor Navas, ma anche Victor Osimhen. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "In discesa la strada che porta all’arrivo di Navas, anche se la mancata partenza di Meret ha bloccato tutto, per ora: il portiere del Psg si è convinto ad accettare la corte del Napoli, che lascerà Fabian Ruiz (calda la pista che porta a Ndombele del Tottenham) ai parigini i quali, tra l’altro, potranno avere una strada privilegiata sul futuro di Osimhen.