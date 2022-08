Tuttosport - Fabian verso il PSG: il Napoli può rinvestire il ricavato su un italiano

Fabian Ruiz viaggia spedito verso il PSG. Tuttosport conferma che il Napoli starebbe per cedere il centrocampista spagnolo ai parigini per circa 25 milioni

Fabian Ruiz viaggia spedito verso il PSG. Tuttosport conferma che il Napoli starebbe per cedere il centrocampista spagnolo ai parigini per circa 25 milioni di euro. Con questi soldi - si legge - il club azzurro potrebbe far partire l'assalto a Davide Frattesi del Sassuolo.