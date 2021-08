Tuttosport - Fabian vuole rinnovare a 4,5mln, ADL rifiuta e chiede agli agenti un'offerta

Fabian Ruiz non rinnoverà il suo attuale contratto col Napoli in scadenza nel 2023. Il centrocampista spagnolo ha chiesto per rinnovare fino a 4,5 milioni di euro, richiesta rispedita al mittente da De Laurentiis. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il Napoli ha chiesto ai suoi agenti di portare un'offerta non inferiore ai 50 milioni per cederlo, ma sarà difficile che ciò accada entro il 31 agosto.