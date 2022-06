Tuttosport - Fiorentina, addio a Callejon: per sostituirlo c'è l'idea Politano

L'avventura di José Maria Callejon con la Fiorentina può già dirsi conclusa, visto il contratto in scadenza dello spagnolo.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'avventura di José Maria Callejon con la Fiorentina può già dirsi conclusa, visto il contratto in scadenza dello spagnolo. In quella zona di campo servirà quindi un innesto a mister Italiano, vista anche l'importanza del ruolo nel suo scacchiere tattico. E secondo Tuttosport, uno dei nomi da tenere in considerazione è quello di Matteo Politano, esterno che come annunciato dal suo agente è in uscita dal Napoli già in questa sessione di mercato.