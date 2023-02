Tuttosport - Follie dalla Premier per Osimhen: la base d'asta è fissata, cifra altissima

Altro che 70 milioni, quelli investiti per acquistarlo dal Lille. Come scrive Tuttosport, oggi il valore di Victor Osimhen è decisamente più alto

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro che 70 milioni, quelli investiti per acquistarlo dal Lille. Come scrive Tuttosport, oggi il valore di Victor Osimhen è decisamente più alto. "Le big della Premier dovranno iscriversi all’asta per provare ad ingaggiare Osimhen, partendo da una base di non meno di 120 milioni di euro" si legge sul quotidiano. Quota 16 gol per il nigeriano in campionato grazie all'intesa straordinaria con Kvaratskhelia.