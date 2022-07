Tuttosport frena su Koulibaly: "Ha chiesto 8mln l'anno alla Juventus e ADL fa muro"

Dopo la cena di ieri, il quotidiano sottolinea che non sarà semplice trovare un punto d'intesa visto che l'agente del difensore chiede 8mln di euro a stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Frena anche il quotidiano Tuttosport sull'assalto della Juventus a Kalidou Koulibaly. Dopo la cena di ieri, il quotidiano sottolinea che non sarà semplice trovare un punto d'intesa visto che l'agente del difensore chiede 8mln di euro a stagione, ovvero 3mln in più di quelli proposti dalla Juventus. Oltre al difficile accordo col giocatore, c'è anche lo scoglio ADL che parte da 40mln di euro e per un giocatore in scadenza 2023 - si legge - non sono certo pochi. Come se non bastasse, sul senegalese potrebbe fiondarsi il Chelsea se De Ligt finirà al Bayern.