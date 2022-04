Tuttosport - Futuro Osimhen incerto: ecco perché ADL vuole blindare Mertens

Chissà quanti calciatori presenti a queste cene di fine stagione vestiranno anche l’anno prossimo la maglia del Napoli

Chissà quanti calciatori presenti a queste cene di fine stagione vestiranno anche l’anno prossimo la maglia del Napoli. A scriverlo è il quotidiano Tuttosport che poi aggiunge: "In attacco di certo non ci sarà più Insigne (dal 1° luglio giocherà in Mls con il Toronto), ma anche il futuro di Osimhen è incerto. Ecco perché blindare Mertens diventa una priorità e De Laurentiis martedì ha deciso di fare tappa a casa del belga, diventato un’icona per il pubblico napoletano, e lo ha fatto proprio per parlare del futuro".